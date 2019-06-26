18:13 | Футбол — РПЛ

"Ростов" назвал состав на матч со "Спартаком"

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Стал известен состав "Ростова" на игру Кубка Париматч Премьер против "Спартака".

"Ростов": Песьяков, Чистяков, Хаджикуданич, Логашов, Чернов, Байрамян, Глебов, Саплинов, Попов, Полоз, Сигурдарсон.

Запасные: Березин, Фролкин, Сигурдссон, Еременко, Ионов, Шомуродов, Медведь, Осинов, Мамин, Вебер, Эннин, Гацкан, Черкес.

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Ростов - Спартак

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019

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