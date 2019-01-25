20:33 | Футбол — РПЛ

"Ростов" – "Локомотив": стартовые составы команд

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"Ростов" и "Локомотив" объявили стартовые составы на матч в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" в Катаре.

Стартовый состав "Ростова": Абаев – Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Новосельцев – Гацкан, Зуев, Салетрос, Щадин – Шомуродов, Кьяртанссон.

Стартовый состав "Локомотива": Гильерме – Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев – Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк – Фарфан, Смолов.

"Ростов" – "Локомотив": турнир в Катаре, онлайн-трансляция, 25 января, начало – 21.30 (мск).

Все о турнире в Катаре: регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица 

 

 

Ростов - Локомотив

 

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