«Ростов» встретится с «Факелом» в рамках 7-го тура чемпионата России в воскресенье, 1 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Факел» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.30 мск.

В истории очных противостояний соперники встречались 13 раз в официальных играх. Ростовская команда была сильнее шесть раз, трижды победу отмечал воронежский клуб, еще четыре игры завершились вничью.

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