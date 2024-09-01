«Локомотив» — «Краснодар»: Баринов, Тикнизян и Сперцян выйдут в стартовом составе команд на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.45 по местному времени.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Батраков, Самошников, Тикнизян, Воробьев.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между московской и краснодарской командами.