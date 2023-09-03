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Сегодня, 22:02

Семь туров — ноль «сухарей»: в российской истории с ЦСКА такого еще не было

Кирилл Бурдаков
Статистик
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По итогам семи туров в чемпионате России осталось всего три команды, которые пропустили в каждом из матчей — это новички РПЛ «Балтика» и «Рубин», а также ЦСКА.

Команда обладателя всех вратарских рекордов страны Игоря Акинфеева впервые в истории так долго не может сыграть на «ноль». Предыдущий оборонительный антирекорд пришелся на 2001 год, когда армейцы впервые ушли с поля без пропущенных мячей в шестом туре.

В эпоху Акинфеева худшим получался старт сезона-2013/14 — три игры с пропущенными голами после начала чемпионата.

Сезон

Первый сухой матч

Туры без сухих матчей

Вратари (матчи)

2023/24

-

7*

Игорь Акинфеев (4), Владислав Тороп (3)

2001

Алания (д) — 3:0

5

Андрей Новосадов (3), Сергей Перхун (2)

1997

Шинник (г) — 1:0

4

Сергей Армишев (2), Андрей Новосадов (2)

1998

Алания (д) — 0:0

4

Игорь Кутепов (3), Андрей Новосадов (1)

2013/14

Рубин (г) — 0:0

3

Игорь Акинфеев (3)

1992

Текстильщик (д) — 1:0

2

Дмитрий Харин (2)

1995

Ростсельмаш (д) — 4:0

2

Андрей Новосадов (2)

1996

Локомотив НН (д) — 1:0

2

Дмитрий Тяпушкин (2)

2007

Динамо (д) — 2:0

2

Игорь Акинфеев (2)

2017/18

СКА-Хабаровск (д) — 2:0

2

Игорь Акинфеев (2).

2019/20

Локомотив (д) — 1:0

2

Игорь Акинфеев (2)

* Серия продолжается.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» в большинстве обыграло «Ростов» в заключительном матче 7-го тура РПЛ

Песьяков мог ударом головой принести «Ростову» ничью на последних секундах матча с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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