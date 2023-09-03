Семь туров — ноль «сухарей»: в российской истории с ЦСКА такого еще не было

По итогам семи туров в чемпионате России осталось всего три команды, которые пропустили в каждом из матчей — это новички РПЛ «Балтика» и «Рубин», а также ЦСКА.

Команда обладателя всех вратарских рекордов страны Игоря Акинфеева впервые в истории так долго не может сыграть на «ноль». Предыдущий оборонительный антирекорд пришелся на 2001 год, когда армейцы впервые ушли с поля без пропущенных мячей в шестом туре.

В эпоху Акинфеева худшим получался старт сезона-2013/14 — три игры с пропущенными голами после начала чемпионата.

Сезон Первый сухой матч Туры без сухих матчей Вратари (матчи) 2023/24 - 7* Игорь Акинфеев (4), Владислав Тороп (3) 2001 Алания (д) — 3:0 5 Андрей Новосадов (3), Сергей Перхун (2) 1997 Шинник (г) — 1:0 4 Сергей Армишев (2), Андрей Новосадов (2) 1998 Алания (д) — 0:0 4 Игорь Кутепов (3), Андрей Новосадов (1) 2013/14 Рубин (г) — 0:0 3 Игорь Акинфеев (3) 1992 Текстильщик (д) — 1:0 2 Дмитрий Харин (2) 1995 Ростсельмаш (д) — 4:0 2 Андрей Новосадов (2) 1996 Локомотив НН (д) — 1:0 2 Дмитрий Тяпушкин (2) 2007 Динамо (д) — 2:0 2 Игорь Акинфеев (2) 2017/18 СКА-Хабаровск (д) — 2:0 2 Игорь Акинфеев (2). 2019/20 Локомотив (д) — 1:0 2 Игорь Акинфеев (2)

* Серия продолжается.