Семь туров — ноль «сухарей»: в российской истории с ЦСКА такого еще не было
По итогам семи туров в чемпионате России осталось всего три команды, которые пропустили в каждом из матчей — это новички РПЛ «Балтика» и «Рубин», а также ЦСКА.
Команда обладателя всех вратарских рекордов страны Игоря Акинфеева впервые в истории так долго не может сыграть на «ноль». Предыдущий оборонительный антирекорд пришелся на 2001 год, когда армейцы впервые ушли с поля без пропущенных мячей в шестом туре.
В эпоху Акинфеева худшим получался старт сезона-2013/14 — три игры с пропущенными голами после начала чемпионата.
|
Сезон
|
Первый сухой матч
|
Туры без сухих матчей
|
Вратари (матчи)
|
2023/24
|
-
|
7*
|
Игорь Акинфеев (4), Владислав Тороп (3)
|
2001
|
Алания (д) — 3:0
|
5
|
Андрей Новосадов (3), Сергей Перхун (2)
|
1997
|
Шинник (г) — 1:0
|
4
|
Сергей Армишев (2), Андрей Новосадов (2)
|
1998
|
Алания (д) — 0:0
|
4
|
Игорь Кутепов (3), Андрей Новосадов (1)
|
2013/14
|
Рубин (г) — 0:0
|
3
|
Игорь Акинфеев (3)
|
1992
|
Текстильщик (д) — 1:0
|
2
|
Дмитрий Харин (2)
|
1995
|
Ростсельмаш (д) — 4:0
|
2
|
Андрей Новосадов (2)
|
1996
|
Локомотив НН (д) — 1:0
|
2
|
Дмитрий Тяпушкин (2)
|
2007
|
Динамо (д) — 2:0
|
2
|
Игорь Акинфеев (2)
|
2017/18
|
СКА-Хабаровск (д) — 2:0
|
2
|
Игорь Акинфеев (2).
|
2019/20
|
Локомотив (д) — 1:0
|
2
|
Игорь Акинфеев (2)
* Серия продолжается.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|1 : 2
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0