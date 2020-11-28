Шварц считает, что игру «Динамо» с «Ростовом» сломали пенальти
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 16-го тура Тинькофф-РПЛ (0:1).
— Считаю, что мы хорошо вошли в игру как в первом, так и во втором тайме, — цитирует официальный сайт «Динамо» Шварца. — К сожалению, не смогли сравнять счет, хотя была такая возможность, когда наш игрок выходил один на один. Впоследствии нашу игру сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели.
— Выход Шиманьски на фланге — это ошибка? Сложилось впечатление, что в центре поля его игра была бы поинтереснее.
— Сегодня мы приняли решение поставить Шиманьски на фланг. Каборе действовал на позиции опорного полузащитника, а Фомин с Моро играли «восьмерку». Себа одинаково хорошо выглядит на двух позициях. Во втором тайме поменяли систему игры, и Шиманьски вышел на другой позиции.
— Что произошло со Скопинцевым?
— По Скопинцеву пока сложно сказать, насколько у него серьезное повреждение. Медицинское обследование это покажет.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю