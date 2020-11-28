Шварц считает, что игру «Динамо» с «Ростовом» сломали пенальти

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 16-го тура Тинькофф-РПЛ (0:1).

— Считаю, что мы хорошо вошли в игру как в первом, так и во втором тайме, — цитирует официальный сайт «Динамо» Шварца. — К сожалению, не смогли сравнять счет, хотя была такая возможность, когда наш игрок выходил один на один. Впоследствии нашу игру сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели.

— Выход Шиманьски на фланге — это ошибка? Сложилось впечатление, что в центре поля его игра была бы поинтереснее.

— Сегодня мы приняли решение поставить Шиманьски на фланг. Каборе действовал на позиции опорного полузащитника, а Фомин с Моро играли «восьмерку». Себа одинаково хорошо выглядит на двух позициях. Во втором тайме поменяли систему игры, и Шиманьски вышел на другой позиции.

— Что произошло со Скопинцевым?

— По Скопинцеву пока сложно сказать, насколько у него серьезное повреждение. Медицинское обследование это покажет.