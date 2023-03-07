Шалимов отреагировал на ничейный результат в матче между «Спартаком» и «Уралом»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ, в котором «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2).

«Урал» выглядел мощно, старался поджимать соперника и не давать разыгрывать. Выдвигались достаточно смело, прессинговали, — агрессивная манера. Большая потеря — дисквалификация Джикии. Каштанов просто продавливал Дуарте: напрягал, цеплялся за мяч, заработал пенальти. Плохой матч для Дуарте. Пара Джикия — Чернов смотрится более сыгранной, надежной и мощной, чем пара Дуарте — Маслов», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Алексис Дуарте стал игроком «Спартака» в нынешнее зимнее трансферное окно. Он заключил с клубом контракт до 2027 года. 22-летний парагваец перебрался в стан красно-белых из «Серро Портеньо».