Агент Пиняева: «Сегодняшний забитый гол придаст Сергею уверенности в себе»

Павел Андреев, агент российского полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после первого забитого гола игрока в Тинькофф РПЛ.

Ранее, 11 декабря, 17-летний Пиняев забил гол в ворота «Рубина» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

«Я очень рад за Сергея, от всей души поздравляю его! Надеюсь, что во второй части сезона он будет получать больше игрового времени. Думаю, что сегодняшний забитый гол придаст ему уверенности в себе. Как я могу оценить его выступление в РПЛ на данный момент? За полгода Сергей ни разу не появился в стартовом составе на матч чемпионата, хочется, чтобы ему давали больше времени. За 15 минут на поле, конечно, сложно себя проявить. Но у нас есть главный тренер, ему виднее, он знает, как лучше», — сказал Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Для Пиняева гол казанской команде стал первым в РПЛ в его карьере.