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Агент Пиняева: «Сегодняшний забитый гол придаст Сергею уверенности в себе»

Агент Пиняева прокомментировал первый гол футболиста в РПЛ в матче с «Рубином»
16:49
Сергей Пиняев. Фото Instagram
Сергей Пиняев. Фото Instagram
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Павел Андреев, агент российского полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после первого забитого гола игрока в Тинькофф РПЛ.

Ранее, 11 декабря, 17-летний Пиняев забил гол в ворота «Рубина» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

«Я очень рад за Сергея, от всей души поздравляю его! Надеюсь, что во второй части сезона он будет получать больше игрового времени. Думаю, что сегодняшний забитый гол придаст ему уверенности в себе. Как я могу оценить его выступление в РПЛ на данный момент? За полгода Сергей ни разу не появился в стартовом составе на матч чемпионата, хочется, чтобы ему давали больше времени. За 15 минут на поле, конечно, сложно себя проявить. Но у нас есть главный тренер, ему виднее, он знает, как лучше», — сказал Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Для Пиняева гол казанской команде стал первым в РПЛ в его карьере.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Рубин
Голы
Сергеев, 62 (1:0), Пиняев, 85 (2:0)
Крылья Советов
Ломаев Бегич Солдатенков Горшков (Чернов, 82 ) Бейл Витюгов Ежов (Якуба, 90+1 ) Зиньковский (Пиняев, 78 ) Иванисеня Пруцев Сарвели (Глушенков, 79 ) Сергеев
Рубин
Дюпин Уремович (Мусаев, 83) Зотов Тальби Бакаев Дрейер Кварацхелия Зуев Абильдгор Онугха (Деспотович, 46) Хакшабанович
Предупреждения
Зуев 56
Судьи
Сухой (Люберцы) Мурашов (Москва) Болотенков (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Березнов (Москва)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

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14%

1.81

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