Карасев остался в элитной группе судей УЕФА, а Сергей Иванов — в первой

Судейский комитет УЕФА определил состав трех групп судей на вторую часть сезона-2023/24.

В элитную вошли 33 арбитра из 21 страны. В этой группе остался российский рефери Сергей Карасев.

В первой группе, куда входят 55 судей, сохранил свое место Сергей Иванов. А во второй группе (207 человек) по-прежнему находятся Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев и Павел Шадыханов.