Защитник «Зенита» Ренан вызван в олимпийскую сборную Бразилии
«Зенит» в своем Telegram-канале сообщила, что защитник команды Роберт Ренан вызван в олимпийскую сборную Бразилии на январский сбор.
В первый месяц 2024 года бразильцы сыграют в южноамериканском Предолимпийском турнире, по итогам которого две команды получат право принять участие в футбольном турнире Олимпийских игр-2024.
Сборная Бразилии сыграет в группе с Венесуэлой, Колумбией, Боливией и Эквадором.
Источник: https://t.me/fczenit/16244
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|3
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|2.03
|00:00
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|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
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|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
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Пари НН – Факел
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ЖК
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Ростов
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|1
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