Защитник «Зенита» Ренан вызван в олимпийскую сборную Бразилии

«Зенит» в своем Telegram-канале сообщила, что защитник команды Роберт Ренан вызван в олимпийскую сборную Бразилии на январский сбор.

В первый месяц 2024 года бразильцы сыграют в южноамериканском Предолимпийском турнире, по итогам которого две команды получат право принять участие в футбольном турнире Олимпийских игр-2024.

Сборная Бразилии сыграет в группе с Венесуэлой, Колумбией, Боливией и Эквадором.