Роша пакует чемоданы вместе с дочкой. Фото

Нападающий "Крузейру" Педро Роша опубликовал новое фото в своем Инстаграме. На снимке он позирует в процессе сбора вещей вместе с дочкой Виторией.

Напомним, что "Спартак" отдал форварда в аренду, соглашение рассчитано до конца 2019 года. Бразильский клуб заплатит за 24-летнего бразильца до конца этого годла 3,2 миллиона бразильских реалов, что равняется 740 тысячам евро. Также клуб будет платить игроку зарплату в 800 тысяч бразильских реалов (около 185 тысяч евро).

Роша в 2017 году перешел в "Спартак" из "Гремиу" за 12 миллионов евро, подписав контракт на 4 года. В текущем сезоне бразилец провел 8 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

"Крузейру" арендовал Педро Рошу у "Спартака" //

​"Спартак" пожелал Роше вернуться сильнее из "Крузейру"