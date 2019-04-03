"Крузейру" арендовал Педро Рошу у "Спартака"

"Крузейру" объявил об аренде у "Спартака" нападающего Педро Роши. Соглашение рассчитано до конца 2019 года.
В прошлом сезоне "Крузейру" занял 8-е место в чемпионате Бразилии.
Mais um guerreiro para as batalhas! #Cruzeiro acerta a contratação do atacante Pedro Rocha. 🔵⚪🦊👊🏼https://t.co/XjAKdf3kYh#PedroRochaÉCruzeiro pic.twitter.com/npWn3m7dsw– Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 2 апреля 2019 г.
Ранее стало известно, что от аренды Роши отказался "Сан-Паулу", который не захотел платить за бразильца 1 миллион евро. В интервью "СЭ" футболист заявил, что не чувствует себя счастливым в России из-за отсутствия игровой практики.
В текущем сезоне Роша провел 8 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.
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