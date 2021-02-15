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Рондон и Бохинен провели первую тренировку в ЦСКА

14:33
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Пресс-служба ЦСКА в Twitter 15 февраля опубликовала видео, на котором видно, как вместе с командой работают новички — Эмиль Бохинен и Саломон Рондон.

21-летний полузащитник Бохинен и 31-летний форвард Рондон стали игроками ЦСКА в понедельник.

Норвежец подписал контракт с армейцами до конца сезона-2024/25, а бывший форвард «Рубина» и «Зенита» будет выступать в России до конца нынешнего сезона.

На зимнюю паузу ЦСКА ушел на втором месте в Тинькофф РПЛ, отставая на четыре очка от «Зенита».

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