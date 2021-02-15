Рондон и Бохинен провели первую тренировку в ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА в Twitter 15 февраля опубликовала видео, на котором видно, как вместе с командой работают новички — Эмиль Бохинен и Саломон Рондон.

21-летний полузащитник Бохинен и 31-летний форвард Рондон стали игроками ЦСКА в понедельник.

Норвежец подписал контракт с армейцами до конца сезона-2024/25, а бывший форвард «Рубина» и «Зенита» будет выступать в России до конца нынешнего сезона.

Оба новичка уже в тренировочном процессе #Кампоамор2021?? pic.twitter.com/aV8SnrbhKC — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2021

На зимнюю паузу ЦСКА ушел на втором месте в Тинькофф РПЛ, отставая на четыре очка от «Зенита».