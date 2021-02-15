Агент Эдера отреагировал на информацию об уходе из «Локомотива»

Луи Эванс, агент нападающего «Локомотива» Эдера, прокомментировал информацию Sport24 о том, что московский клуб не планирует продлевать контракт с его клиентом.

«Я совсем недавно общался с клубом по поводу лета. Пока никаких новостей нет, все будет зависеть от того, сколько Эдер получит игрового времени. К обсуждению о возможном продлении контракта мы вернемся уже в конце сезона», — сказал Эванс «СЭ».

В этом сезоне Эдер провел за «Локомотив» 19 матчей и отличился забитым мячом в гостевой игре Лиги Чемпионов против «Зальцбурга» (2:2). Контракт португальца заканчивается летом 2021 года.

(Сергей Федоров)