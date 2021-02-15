ЦСКА объявил о переходе Рондона на правах аренды

ЦСКА согласовал переход нападающего китайского «Далянь Ифан» Саломона Рондона на правах аренды, информирует сайт клуба.

Венесуэльский форвард будет выступать за армейцев до окончания сезона-2020/21.

Как отмечается, Рондон присоединился к команде на сборе в Кампоаморе и уже провел первую тренировку.

Контракт Рондона с китайским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Напомним, что сегодня ЦСКА также объявил о переходе полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена. 21-летний норвежец подписал контракт с клубом до конца сезона-2024/25.