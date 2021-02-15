ЦСКА объявил о переходе Рондона на правах аренды
ЦСКА согласовал переход нападающего китайского «Далянь Ифан» Саломона Рондона на правах аренды, информирует сайт клуба.
Венесуэльский форвард будет выступать за армейцев до окончания сезона-2020/21.
Как отмечается, Рондон присоединился к команде на сборе в Кампоаморе и уже провел первую тренировку.
Контракт Рондона с китайским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.
Напомним, что сегодня ЦСКА также объявил о переходе полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена. 21-летний норвежец подписал контракт с клубом до конца сезона-2024/25.
??? Саломон @salorondon23 — в #ЦСКА на правах аренды! Добро пожаловать ??? https://t.co/xdClnSKGsC pic.twitter.com/Zn6i4ADCTO— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2021
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