РФС предложил новую систему в оплате труда судей

Судейский комитет разработал новую систему мотивации судей, информирует «РБ Спорт».

Как отмечается, мотивационная выплата судье в размере 100 тысяч рублей за серию из трех матчей выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:

— судья в качестве главного судьи матча отсудил подряд три матча РПЛ с оценкой 8,3 и выше в течение сезона;

— судья не получил мотивационной выплаты за сезон.

Мотивационная выплата судье за сезон в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:

— средняя оценка судьи за сезон за матчи РПЛ от 8,0 и выше;

— судья в качестве главного судьи матча отсудил не менее 10 матчей РПЛ за сезон.

Размер мотивационной выплаты составляет:

— при средней оценке 8,3 и выше — 3 миллиона рублей;

— при средней оценке 8,2 и выше, но ниже 8,3 — 2 миллиона рублей;

— при средней оценке 8,1 и выше, но ниже 8,2 — 1 миллион рублей;

— при средней оценке 8,0 и выше, но ниже 8,1 — 500 тысяч рублей.

Кроме того, судьи будут получать ежемесячное вознаграждение и вознаграждение за матч, а инспекторы — вознаграждение за матч. Указанные выплаты будут производиться независимо от выплаты дополнительного вознаграждения.

Согласно регламенту, размер вознаграждения судей и помощников судей, резервных судей, видео- ассистентов следующий:

а) ежемесячное вознаграждение — в размере 30 000 рублей;

б) вознаграждение за судейство одного Матча;

— в качестве судьи — 115 000 рублей;

— в качестве помощника Судьи (каждому Помощнику Судьи) — 55 000 рублей;

— в качестве резервного судьи — 8700 рублей;

— в качестве ВАР — 57 500 рублей;

— в качестве АВАР — 28750 рублей