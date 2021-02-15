РФС предложил новую систему в оплате труда судей
Судейский комитет разработал новую систему мотивации судей, информирует «РБ Спорт».
Как отмечается, мотивационная выплата судье в размере 100 тысяч рублей за серию из трех матчей выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:
— судья в качестве главного судьи матча отсудил подряд три матча РПЛ с оценкой 8,3 и выше в течение сезона;
— судья не получил мотивационной выплаты за сезон.
Мотивационная выплата судье за сезон в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:
— средняя оценка судьи за сезон за матчи РПЛ от 8,0 и выше;
— судья в качестве главного судьи матча отсудил не менее 10 матчей РПЛ за сезон.
Размер мотивационной выплаты составляет:
— при средней оценке 8,3 и выше — 3 миллиона рублей;
— при средней оценке 8,2 и выше, но ниже 8,3 — 2 миллиона рублей;
— при средней оценке 8,1 и выше, но ниже 8,2 — 1 миллион рублей;
— при средней оценке 8,0 и выше, но ниже 8,1 — 500 тысяч рублей.
Кроме того, судьи будут получать ежемесячное вознаграждение и вознаграждение за матч, а инспекторы — вознаграждение за матч. Указанные выплаты будут производиться независимо от выплаты дополнительного вознаграждения.
Согласно регламенту, размер вознаграждения судей и помощников судей, резервных судей, видео- ассистентов следующий:
а) ежемесячное вознаграждение — в размере 30 000 рублей;
б) вознаграждение за судейство одного Матча;
— в качестве судьи — 115 000 рублей;
— в качестве помощника Судьи (каждому Помощнику Судьи) — 55 000 рублей;
— в качестве резервного судьи — 8700 рублей;
— в качестве ВАР — 57 500 рублей;
— в качестве АВАР — 28750 рублей
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-predlagaet-revolyutsiyu-v-oplate-truda-sudej-vot-kak-e-to-budet/
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