Рональд де Бур считает, что из "Спартака" Тилу будет сложнее попасть в сборную Голландии

Бывший полузащитник сборной Голландии Рональд де Бур прокомментировал возможный переход полузащитника АЗ Гуса Тила в "Спартак". Сегодня 21-летний игрок может прилететь в Россию для прохождения медосмотра

"Жаль, что он уезжает, но для него это хороший вариант – приводит слова де Бура FOX Sports. – И теперь мы режем будем его видеть. Конечно, скауты и тренеры национальной сборной Голландии будут продолжать за ним следить. Но если ты играешь в Голландии, то попасть в сборную тебе проще.

Я понимаю логику этого трансфера, но мне все равно обидно. Надеюсь, он сможет продолжать прогрессировать и выйти на самый высокий уровень".

Ранее сообщалось, что сумма трансфера полузащитника АЗ может составить 18 миллионов евро. Тил уже успел дебютировать за сборную Голландии, но пока провел за национальную команду только один матч.