Роман Зобнин: "Спартаку" стоит усилиться Месси, Роналду и Салахом"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин оценил трансферную кампанию клуба. По его словам, команде нужно усиливаться еще.

– Как оцениваю трансферную политику клуба? К нам пришли сильные футболисты, главное теперь, чтобы они давали результат, – цитирует Зобнина "Матч ТВ". – Давно знаю Томаса Цорна, он серьезно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем "Спартаку" еще стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну, а вообще нужно больше качественных футболистов.