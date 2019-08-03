Роман Зобнин: "Матч с Динамо" - во многом ключевой"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин оценил готовность команды к матчу 4-го тура чемпионата России против "Динамо". Встреча состоится 3 августа.

– Во многом это ключевой матч, – приводит слова хавбека официальный сайт "Спартака". – Дерби – раз. Играем дома – два. И после провала в Саранске – три. Сейчас очень важно изменить ситуацию!

– Что можете сказать о нынешних бело-голубых?

– Они серьезно укрепились по сравнению с прошлым сезоном. Пришли качественные футболисты, и команда, считаю, стала сильнее. Думаю, нас ждет интересная битва. Тем более что в дерби каждый момент способен решить исход.​