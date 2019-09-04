Роман Зобнин: «Если Шюррле тянет одеяло на себя, но это приносит результат «Спартаку», пусть тянет»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в эксклюзивном в интервью «СЭ» рассказал, как относится к мнению, что новичок красно-белых Андре Шюррле тянет одеяло на себя.

— Пришел человек с большим опытом. Если ему кто-то из «Спартака-2» станет говорить куда бежать, это, согласитесь, довольно странно и смешно, — сказал Зобнин. — Конечно, мы все его слушаем. Если немец тянет одеяло на себя, но это приносит результат «Спартаку», пусть тянет, нет никаких проблем. Но на данный момент не замечал, что он перебарщивал с чем-то. Все четко, все грамотно, все по делу — в каждом игровом эпизоде. (Александр Рогулев)

Шюррле пришел в «Спартак» из «Фулхэма» этим летом. 28-летний немец провел за красно-белых 5 матчей в чемпионате России, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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