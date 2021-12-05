Роман Терюшков: «Пусть на стадионах будет больше стюардов, чем людей в погонах»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал подробности об условиях получения Fan ID для болельщиков.

— Есть случаи, когда у людей был немотивированный отказ в выдаче Fan ID. Можно ли как-то через тот же самый законопроект обязать, чтобы болельщик, который получил запрет, мог еще и иметь объяснение, за что этот запрет был применен?

— В законопроекте как раз есть три пункта, по которым вас могут не пустить на стадион. Если в отношении человека есть информация у правоохранительных органов, что он готовит какое-то противоправное деяние, либо, административный запрет, или если в отношении этого лица велось какое-то судебное производство. Каких-то других решений не может быть.

— Будет ли прописана какая-то процедура обжалования таких отказов?

— В законопроекте тоже прописано, что если с вас снимается запрет, то ваша карта разблокируется и вы можете снова посещать матчи. Но здесь, конечно, основная задача — не пускать на стадионы тех, кто уже были замечены в подобных действиях на стадионах, ну и чтобы у правоохранителей было меньше работы. Пусть на стадионах будет больше стюардов, чем людей в погонах. Отвлекать правоохранительные органы — тоже достаточно большое количество сил и средств личного состава, который, если так можно сказать, охраняет матчи. Здесь нагрузка на них снимется, и будет более спокойная история, где стюарды будут сами отслеживать порядок на стадионах, — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.