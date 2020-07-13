Роман Широков: «Зениту» нужно поменять одного из центральных защитников»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможных усилениях петербуржцев в летнее трансферное окно.

— Им нужно поменять одного из центральных защитников, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Если у Ивановича заканчивается контракт и есть более молодой игрок такого же уровня, наверное стоит заменить. Чуть-чуть реформировать игру команды, сделать ее более разнообразной. Они и сами это прекрасно знают.

Думаю, «Зенит» будет уповать на то, чтобы приобрести какого-нибудь центрального полузащитника более комбинационного. Есть Барриос, который все закрывает, — это отлично. Нужен более разносторонний. Для вариативности они кого-то приобретут. Если уйдет Азмун — нужен нападающий.