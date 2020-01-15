Роман Широков: «Виноват не Егоров. Хромает система подготовки судей»

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал замену Александра Егорова на венгра Виктора Кашшаи на посту главы судейского департамента РФС.

— Здесь виноват не Егоров, — цитируют Широкова «Известия». — Хромает система подготовки судей. Это же не он их так научил работать. Главный вопрос в том, кто их обучает. Работа арбитров в РПЛ — это последняя стадия, а можно еще посмотреть, что творится в ФНЛ и ПФЛ. Мы видим только вершину айсберга

Думаю, у нас в стране есть и свои специалисты. Но раз приняли такое решение, посмотрим, что будет. У нас однажды уже был иностранец во главе судей — итальянец Роберто Розетти. В тот раз мы не вышли на качественно новый уровень.