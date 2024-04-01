Диванович вернулся в общую группу «Ахмата»
Футбольный агент Флорин Биба рассказал, что полузащитник «Ахмата» Заим Диванович восстановился после травмы.
«Заим присоединился к команде и занимается в общей группе», — приводит слова агента «РБ Спорт».
23-летний Диванович перенес операцию на крестообразных связках. Ожидалось, что он сможет вернуться в общую группу еще до рестарта чемпионата.
В текущем сезоне Диванович провел за «Ахмат» 9 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: РБ Спорт
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