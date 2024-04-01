Диванович вернулся в общую группу «Ахмата»

Футбольный агент Флорин Биба рассказал, что полузащитник «Ахмата» Заим Диванович восстановился после травмы.

«Заим присоединился к команде и занимается в общей группе», — приводит слова агента «РБ Спорт».

23-летний Диванович перенес операцию на крестообразных связках. Ожидалось, что он сможет вернуться в общую группу еще до рестарта чемпионата.

В текущем сезоне Диванович провел за «Ахмат» 9 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.