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«Слава богу, что он перешел». Широков — об аренде Хендрикса в «Фейеноорд»

Широков отреагировал на уход Хендрикса из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды
Микеле Антонов
Йоррит Хендрикс.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды.

«Слава богу, что Хендрикс перешел в «Фейеноорд». Для «Спартака» это очень хорошо. Им нужно было очистить легионерскую позицию. Я не думаю, что он погоду делал в «Спартаке». Трудно оценить игрока, если он играет так мало. Ничем выдающимся пока он не запомнился за этот год. Может, конечно, добавит, но предпосылок к этому нет», — сказал Широков «СЭ».

26-летний нидерландский футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до конца июня 2023 года. При этом «Фейеноорд» получил право на возможный выкуп Хендрикса у красно-белых.

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в январе 2021-го. С тех пор он провел 22 матча за команду и помог красно-белым занять второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

Йоррит Хендрикс
Роман Широков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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