Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды.

«Слава богу, что Хендрикс перешел в «Фейеноорд». Для «Спартака» это очень хорошо. Им нужно было очистить легионерскую позицию. Я не думаю, что он погоду делал в «Спартаке». Трудно оценить игрока, если он играет так мало. Ничем выдающимся пока он не запомнился за этот год. Может, конечно, добавит, но предпосылок к этому нет», — сказал Широков «СЭ».

26-летний нидерландский футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до конца июня 2023 года. При этом «Фейеноорд» получил право на возможный выкуп Хендрикса у красно-белых.

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в январе 2021-го. С тех пор он провел 22 матча за команду и помог красно-белым занять второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.