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У «Фиорентины» возникли сложности с расставанием с Кокориным. Единственный вариант — расторжение контракта

«Фиорентина» может расторгнуть контракт с российским нападающим Кокориным
Иван Шитик
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Reuters

«Фиорентина» ищет вариант расставания с нападающим Александром Кокориным, сообщает Viola News со ссылкой на Corriere dello Sport.

Однако сделать это без расторжения контракта очень сложно — даже если рассматривать вариант с возвращением игрока в Россию. «Химки» по-прежнему заинтересованы в подписании 30-летнего нападающего, но только без затрат на его переход.

В сезоне-2021/22 Кокорин принял участие в 6 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 121 минуту.

Контракт нападающего с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость россиянина в два миллиона евро.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
ФК Химки
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