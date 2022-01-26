«Фиорентина» ищет вариант расставания с нападающим Александром Кокориным, сообщает Viola News со ссылкой на Corriere dello Sport.

Однако сделать это без расторжения контракта очень сложно — даже если рассматривать вариант с возвращением игрока в Россию. «Химки» по-прежнему заинтересованы в подписании 30-летнего нападающего, но только без затрат на его переход.

В сезоне-2021/22 Кокорин принял участие в 6 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 121 минуту.

Контракт нападающего с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость россиянина в два миллиона евро.