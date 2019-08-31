Роман Широков: «Когда в «Спартаке» успевают уставать?»

Бывший полузащитник «Спартака» и экс-спортивный директор «Динамо» Роман Широков в интервью «СЭ» поделился мнением о вылете красно-белых из Лиги Европы. Они ни смогли преодолеть барьер четвертого квалификационного раунда.

— Может быть, я и ожидал, что «Спартак» не пройдет «Брагу». Но хотелось бы, чтобы красно-белые попали в групповой турнир Лиги Европы. Здесь нужно думать о российском футболе. Естественно, нам надо проходить дальше, чтобы набирать очки и подниматься выше в таблице коэффициентов. Или хотя бы не терять то место, на котором находимся. В этом плане «Спартак» нас немного подвел. Ну и, естественно, своих болельщиков, которые теперь не увидят еврокубки.

— После игры Олег Кононов сказал: «Тяжелейший график, который у нас есть, продолжается, он влияет на физическое состояние игроков. Как бы мы ни работали, физиологию не обманешь. Всегда есть усталость, всегда от этого исходит брак в передачах и теряется концентрация». Отговорки?

— Конечно, отговорки. Какая физиология? Они играют только седьмой матч в чемпионате. И в Европе провели всего четыре. Когда они успевают уставать то? Мне просто интересно... Тогда возникает вопрос к главному тренеру. Как вы готовите футболистов, если они у вас после 11 матчей уже устали?! Не забывайте, что «Спартак» еще и состав ротирует. Мне эти слова тренера непонятны. Наверное, лучше говорить о качестве игры. На этом почему-то никто внимания не заостряет. Зато все время кто-то устает... В Европе, мне кажется, никогда не сетуют на утомление.

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