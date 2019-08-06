Роман Шаронов: "Семак - самый крутой из чемпионского "Рубина"

Тренер "Рубина" Роман Шаронов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" высказал свое мнение о наставнике "Зенита" Сергее Семаке​.

– Кто самый крутой из чемпионского "Рубина"? Прямо на все времена?

– Семак.

– Как часто вы общаетесь?

– Сейчас уже пореже.

– Ты знаешь, что вас сравнивают уже сейчас? Вы оба молодые, играли в "Рубине", оба на стиле. Ты же ездил к нему на стажировку в "Уфу", да?

– Да, у меня было в ВШТ задание. Мы должны были пройти стажировку, и я поехал к нему.

– Что ты вынес из общения с ним как тренер?

– Я всегда учусь от всех. Я уже знал его как личность, мне просто было интересно посмотреть, как он ведет себя с игроками, и что-то я для себя почерпнул.

– Но он крутой?

– Конечно, есть харизма определенная. Но у каждого тренера есть свое лицо.

– Какое лицо у тренера Шаронова?

– Я стараюсь быть настоящим.