Роман Шаронов: "Семак - самый крутой из чемпионского "Рубина"

Тренер "Рубина" Роман Шаронов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" высказал свое мнение о наставнике "Зенита" Сергее Семаке.
– Кто самый крутой из чемпионского "Рубина"? Прямо на все времена?
– Семак.
– Как часто вы общаетесь?
– Сейчас уже пореже.
– Ты знаешь, что вас сравнивают уже сейчас? Вы оба молодые, играли в "Рубине", оба на стиле. Ты же ездил к нему на стажировку в "Уфу", да?
– Да, у меня было в ВШТ задание. Мы должны были пройти стажировку, и я поехал к нему.
– Что ты вынес из общения с ним как тренер?
– Я всегда учусь от всех. Я уже знал его как личность, мне просто было интересно посмотреть, как он ведет себя с игроками, и что-то я для себя почерпнул.
– Но он крутой?
– Конечно, есть харизма определенная. Но у каждого тренера есть свое лицо.
– Какое лицо у тренера Шаронова?
– Я стараюсь быть настоящим.