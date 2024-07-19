Владислав Радимов в третий раз женился
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов женился на бизнесвумен Анастасии Кулешовой.
Экс-футболист опубликовал в соцсетях фотографию с церемонии бракосочетания. «Коротко о сегодняшнем дне», — подписал снимок Радимов.
Фото Владислава Радимова с женой.
Фото Соцсети
Радимов вступил в брак третий раз. Ранее он был женат на Ларисе Бушмановой и российской певице Татьяне Булановой. Пара развелась в 2016 году.
18 июля стало известно, что Радимов покинул пост главного тренера медиакоманды «Чисто Питер». Он останется в клубе на должности играющего спортивного директора.
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|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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