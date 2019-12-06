Роман Шаронов: «Готовимся к «Сочи», исходя из того, какие плюсы и минусы имеет команда»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ с «Сочи».

— Заключительный этап подготовки перед зимней паузой, но мы в плановом режиме работаем, — цитирует Шаронова официальный сайт «Рубина». — Единственное — погода в Сочи отличается от Казани и условия, естественно, лучше. А так, что у нас запланировано, мы выполняем.

— Если говорить о сопернике, насколько сложный он для «Рубина»?

— В РПЛ любой соперник сложный в каком-то плане, и игры показывают, что любая команда может обыграть любую, поэтому мы готовимся, исходя из того, какие плюсы и минусы имеет «Сочи». Всегда работаем, исходя из этого.