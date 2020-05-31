Роман Павлюченко: «Жалел, что вернулся в Россию из Англии»

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, как вернулся из Англии в Россию. Нападающий перешел в «Локомотив» в 2012 году.

— Мне даже Леви (владелец «Тоттенхэма», — прим. «СЭ») сказал: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?» — сказал Павлюченко в интервью Youtube-каналу «Фестиваль Спортивная Волна». - Я ответил: «Не знаю, отпускайте меня». Спустя несколько месяцев так жалел. Когда пошли искусственные поля, видел две тысячи болельщиков на стадионе. Хотелось домой, общения не хватало, русской еды.

Когда мы уехали, жена Лариса плакала, до сих пор ещё ноет. Она тогда еще говорила: «Пройдет время, будешь вспоминать мои слова». А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы впереди, надо попасть в сборную. Мне тогда Дик Адвокат сказал: «Пав, ты сейчас не играешь в «Тоттенхэме», я тебя не вызову». Ну поехал, наиграли мы в 2012-м. Было страшно в Россию возвращаться.