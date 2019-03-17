Роман Павлюченко: "За что дисквалифицировать Пашку Погребняка? Это бред!"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что форварда Павла Погребняка нельзя дисквалифицировать: Погребняк в частности заявил "Вообще не понимаю, зачем Ари паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России".

– По теме Ари я уже высказывался. Не хочется больше развивать ее. Могу сказать только, что поддерживаю Пашку (Погребняка – Прим. "СЭ"). Считаю, что за сборную должны выступать наши ребята, родившиеся и выросшие в России. Ставшие здесь футболистами. Я против того, чтобы натурализовывать игроков. Не понимаю, почему сейчас поднялся такой шум после слов Погребняка?

– Его могут дисквалифицировать на 10 матчей...

– Да это бред! За что?

– За слово "темнокожий"?

– Ну... Пашка всегда был таким эмоциональным, прямым человеком...У него есть своя точка зрения. Считает, что должны играть россияне за национальную команду. По сути, я с ним согласен.

– Мариу Фернандес нужен сборной?

– Безусловно, хороший футболист, принес пользу сборной на чемпионате мира. Но я все равно считаю, что нужно воспитывать и выращивать своих игроков. Да, пусть они сейчас, возможно, хуже Фернандеса. Но это слишком просто выдать паспорт квалифицированному легионеру. Сложнее выстроить систему по подготовке своих кадров. Я, как и Паша, считаю, что в сборной должны выступать россияне. (Виталий Айрапетов)