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Орещук: «Ловрен не показал той игры, на которую рассчитывал «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре защитника Деяна Ловрена в составе «Зенита».

«Ловрен — качественный футболист. Конечно, это потеря, но не настолько серьезная. Деян не показал той игры, на которую рассчитывал «Зенит». Он не был стопроцентным столпом обороны, допускал много результативных ошибок. Да, Ловрен качественный футболист, держал марку, но не играл на уровне «Ливерпуля», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-lovren-ne-nastol-ko-ser-eznaya-poterya-zenita-on-dopuskal-mnogo-rezul-tativny-h-oshibok/
Деян Ловрен
Роман Орещук
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РПЛ
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар

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