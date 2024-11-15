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Орещук: «Считал, что Гуарирапа станет вторым Рондоном, но только лучше»

Камила Абдурахманова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал игру нападающих ЦСКА Сауля Гуарирапы и Секу Койта.

«Койта изначально никогда не был нападающим, поэтому я его не хочу оценивать как форварда. Гуарирапа же в том году в «Сочи» нравился, качественный нападающий. Не могу понять, что с ним сейчас происходит. Мне очень обидно, что этот парень сильно сдал. Я считал, что Гуарирапа станет вторым Рондоном, но только лучше. У него и скорость лучше, он более мобилен. Но он начал буксовать, хотя изначально взорвал РПЛ. Когда он забьет первый гол, то его прорвет. Дело в психологии», — заявил Орещук Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний Койта принял участие в 19 играх за армейцев во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

22-летний Гуарирапа в этом сезоне сыграл за ЦСКА 12 матчей, но не отметился голами.

Источник: Legalbet
Роман Орещук
Секу Койта
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