«Пари НН» отзаявил защитника Тихого

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий исключен из заявки команды на сезон в РПЛ.

32-летний футболист выступал за нижегородцев с лета прошлого года. Он провел за команду 4 матча, не отличившись результативными действиями.

Последний раз защитник выходил на поле в матче против «Химок» (1:0) в 4-м туре РПЛ. Игра проходила 9 августа.