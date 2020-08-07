Роман Дьяков назначен исполнительным директором «Химок»

В руководящий состав «Химок» вошел исполнительный директор клуба Роман Дьяков, сообщает сайт красно-черных.

Ранее специалист работал на аналогичной должности в московском «Динамо». В период с 2013-2015 годы он входил в наблюдательный совет «Химок».

Как ранее сообщал «СЭ», В подмосковный клуб его пригласил генеральный директор Александр Зайцев.