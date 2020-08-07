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Роман Дьяков назначен исполнительным директором «Химок»

16:53
Роман Дьяков. Фото ФК «Химки».
Роман Дьяков. Фото ФК «Химки».
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В руководящий состав «Химок» вошел исполнительный директор клуба Роман Дьяков, сообщает сайт красно-черных.

Ранее специалист работал на аналогичной должности в московском «Динамо». В период с 2013-2015 годы он входил в наблюдательный совет «Химок».

Как ранее сообщал «СЭ», В подмосковный клуб его пригласил генеральный директор Александр Зайцев.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/roman-dyakov-naznachen-ispolnitelnym-direktorom-khimok/

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