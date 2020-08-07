Роман Дьяков назначен исполнительным директором «Химок»
16:53
В руководящий состав «Химок» вошел исполнительный директор клуба Роман Дьяков, сообщает сайт красно-черных.
Ранее специалист работал на аналогичной должности в московском «Динамо». В период с 2013-2015 годы он входил в наблюдательный совет «Химок».
Как ранее сообщал «СЭ», В подмосковный клуб его пригласил генеральный директор Александр Зайцев.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/roman-dyakov-naznachen-ispolnitelnym-direktorom-khimok/
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