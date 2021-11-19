Роман Бабаев признался, что его расстроило интервью Ивицы Олича
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу интервью экс-главного тренера команды Ивицы Олича.
«Интервью Ивицы, конечно, расстроило, не буду скрывать. Но не потому, что там абсолютно вымышленные выпады в мою сторону. А потому, что в данном случае журналист, как мне кажется, его просто использовал и, судя по всему, спровоцировал на определенные ответы. Ведь прошло уже почти полгода, как мы достаточно цивилизованно расстались и подписали соглашение, предусматривающее, кстати, пункт о крупном штрафе за распространение сведений, порочащих деловую репутацию клуба и его сотрудников. Этот штраф мы, конечно же, не будем применять в данном случае.
И вдруг спустя столько времени такая болезненная реакция. Не буду вступать в полемику по каждому пункту и повторяться о причинах расставания. Скажу только, что все условия с Ивицей были проговорены до начала сотрудничества. Он знал, на что шел.
Ну и, наверное, не стоило говорить в такой риторике, как было сказано, о «тренере из Белоруссии» и братьях Березуцких. Они этого точно не заслужили. Можно было ограничиться выпадами в адрес руководства клуба", — цитирует Бабаева Sports.ru.
Ранее Олич раскритиковал руководство армейского клуба, в том числе Бабаева.
42-летний Ивица Олич был главным тренером ЦСКА с 23 марта по 15 июня нынешнего года.
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Дополнительная информация:
https://www.sports.ru/football/1103419153-babaev-ob-intervyu-olicha-my-ne-v-obide-on-byl-i-ostaetsya-odnoj-iz-le.html
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