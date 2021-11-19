Игорь Черевченко: «Химкам» нужно брать очки и исправлять ситуацию»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал свое возвращение на этот пост.
«Накануне со мной связалось руководство клуба и предложило вернуться на пост главного тренера «Химок», — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Сегодня я со своим штабом уже провел тренировку на «Родине». Настрой команды мне понравился. Осталось 4 матча до зимнего перерыва. Нужно брать очки, и исправлять ситуацию в турнирной таблице».
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/noyabr/igor-cherevchenko-vozvrashchaetsya-v-khimki/
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