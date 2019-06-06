Роман Бабаев: "Игра зимой в Красноярске? Необходимо более тщательно и взвешенно к этому вопросу подойти"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев​ после собрания клубов РПЛ прокомментировал вопрос календаря при расширении лиги до 18 команд.

– Если пойдем путем, что в ноябре, декабре и марте будем играть, допустим в Красноярске, то... И сейчас эта проблема есть, а уж если расширять лигу, то необходимо более тщательно и взвешенно к этому вопросу подойти. (Александр Рогулев)

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