Роман Асхабадзе: «Конте был готов работать в «Спартаке». Федун отнесся скептически»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе, ставший героем Разговора по пятницам, рассказал, что в свое время возглавить команду мог Антонио Конте.

— Вы рекомендовали «Спартаку» Конте. Знали его лично?

— Нет. Через общих знакомых попросил связаться. Прежде выяснил, что у Конте проблемы в «Ювентусе». Пока никаких объявлений — но решено, что через два месяца расстаются.

— Как Конте отреагировал на интерес «Спартака»?

— Да отлично! Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Арнольдовичу. Вдруг столкнулся со скептической реакцией.

— К назначению Конте?

— Да вообще — к идее встретиться. Говорим: «Давайте докажем на деле?» Видите — и с Эмери он сомневался, и с Конте.

— Встреча состоялась?

— То ли в Ницце, то ли в Монако. Конте специально приехал на машине из Италии. Леонид Арнольдович тоже с нами был.

— Встречались в лобби?

— Нет, что вы. В закрытом месте. Чтобы никто не видел.

— Как сложился разговор?

— Мне Антонио очень понравился! Четкая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я все думал: «Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок». Там Конте был бы фигурой номер один. Для России — важнейший нюанс.

— Вы уже знали, в какой момент у Леонида Арнольдовича просыпается блеск в глазах. В том случае проснулся?

— Нет.

— Удивительно.

— Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча чисто ознакомительная. Одного я не понял — почему бы не спросить Конте про зарплату? Хотя бы из вежливости? Посидели, хорошо поговорили — а в конце поинтересоваться: сколько человек хочет? Ну, назовет 10 миллионов. Пожмешь руку: «Спасибо, до свидания». Таких денег у нас близко не было.

— Неужели не выяснили для себя, сколько стоил Конте?

— Выяснил. Отвечу так — весь контракт Якина обошелся «Спартаку» миллиона на два меньше, чем могло быть с Конте. Вдобавок я еще на встрече объяснил: «Мы строим стадион, акционер тратит огромные деньги. В этом году просядем» — «Понимаю, в Европе то же самое...» Конте был готов работать с той командой, которая есть. Трансферов в течение года не просил. Всё устно проговорили!

— Но...

— Тема даже не дошла до совета директоров.

— У вас есть ответ — почему Конте не рассматривали?

— Наверное, подумали, что слишком накладно. Но «подумать» — это одно. «Спросить» — другое.

— И всплыл Якин?

— Да. Возможно, он уже до этого был утвержден — а Леониду Арнольдовичу было просто интересно встретиться с Конте. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»