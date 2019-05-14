Родригу Бекао заявил, что доволен развитием своей футбольной карьеры

Защитник ЦСКА​ Родригу Бекао заявил, что доволен, как складывается его карьера. Также футболист рассказал, что вера в свой потенциал помогла ему во время выступления во втором дивизионе Бразилии.

– Я очень доволен, как развивается моя карьера, – сказал Бекао в интервью клубному YouTube-каналу. ​– У каждого футболиста бывают разные отрезки, в том числе и неудачные. К примеру, если игрок сидит на скамейке, он из кожи вон лезет, чтобы доказать тренерскому штабу и остальным, что он готов, что он может привнести что-то хорошее.

Когда я приехал в Россию, и мне дали шанс, я вцепился в него двумя руками. Вышел на поле и начал доказывать, что заслуживаю место в основе. Счастлив, что мне удалось закрепиться в стартовом составе. Каждую тренировку пытаюсь убедить тренеров и партнеров в том, что это было верным решением.

В "Баии" я верил в себя, представлял свой потенциал. И в самых сложных ситуациях сумел не потерять эту веру. Я знал, что мое время придет и продолжал усердно работать.