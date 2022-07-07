Родригао будет выступать за «Зенит» под 55-м номером
«Зенит» объявил, что новичок клуба Родригао будет выступать за команду под 55-м номером.
Защитник играл под 5-м номером в своем предыдущем клубе, «Сочи», однако в «Зените» этот номер занят Вильмаром Барриосом.
Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» сегодня, 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт с новым клубом по схеме «3+1».
Источник: https://t.me/fczenit/6153
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