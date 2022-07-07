Колосков: «РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что выступление в чемпионате России исключено»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова исполняющего обязанности главы РПЛ Александра Алаева о невозможности включения клубов из Крыма в РФС.
«Пока надо забыть о крымских командах. Ясно, что как только мы примем такое решение, нас тут же исключат из УЕФА и ФИФА. Надо знать устав. Алаев здесь прав. На сегодняшний день крымские клубы формально относятся к Федерации футбола Украины, и по правилам ФИФА она должна дать добро, чтобы крымские клубы играли в чемпионате России. Это длительный процесс. РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что выступление в чемпионате России исключено», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее Александр Алаев заявил, что на сегодняшний день не видит возможностей для включения крымских команд.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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