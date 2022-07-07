Колосков: «РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что выступление в чемпионате России исключено»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова исполняющего обязанности главы РПЛ Александра Алаева о невозможности включения клубов из Крыма в РФС.

«Пока надо забыть о крымских командах. Ясно, что как только мы примем такое решение, нас тут же исключат из УЕФА и ФИФА. Надо знать устав. Алаев здесь прав. На сегодняшний день крымские клубы формально относятся к Федерации футбола Украины, и по правилам ФИФА она должна дать добро, чтобы крымские клубы играли в чемпионате России. Это длительный процесс. РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что выступление в чемпионате России исключено», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Александр Алаев заявил, что на сегодняшний день не видит возможностей для включения крымских команд.