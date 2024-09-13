Роберт Мехия стал игроком «Химок»

Пресс-служба РПЛ объявила о переходе полузащитника Роберта Мехии из «Онсе Кальдас» в «Химки» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего колумбийца в 800 тысяч евро.

В прошлом сезоне Мехия сыграл в 25 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.