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Билялетдинов — о назначении Йокановича в «Динамо»: «Не понимаю такое поклонение иностранным тренерам»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

«Ожидал увидеть в «Динамо» Кержакова. При нем «Нижний Новгород» играл хорошо. Про Йокановича слышу первый раз. Я о нем ничего не знаю. Не понимаю, почему такое поклонение иностранным тренерам. Значит, своим не доверяют. Наших тренеров тоже не нужно забывать», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В пятницу «Динамо» объявило о подписании контракта с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Йоканович сменил на посту главного тренера Сандро Шварца. Ранее серб тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
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