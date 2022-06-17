Билялетдинов — о назначении Йокановича в «Динамо»: «Не понимаю такое поклонение иностранным тренерам»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

«Ожидал увидеть в «Динамо» Кержакова. При нем «Нижний Новгород» играл хорошо. Про Йокановича слышу первый раз. Я о нем ничего не знаю. Не понимаю, почему такое поклонение иностранным тренерам. Значит, своим не доверяют. Наших тренеров тоже не нужно забывать», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В пятницу «Динамо» объявило о подписании контракта с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Йоканович сменил на посту главного тренера Сандро Шварца. Ранее серб тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.