Силкин раскритиковал назначение Йокановича в «Динамо»: «Он работал во второсортных командах»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московского клуба.

«С учетом того, что иностранцы в «Динамо» ничего не добились, стоило бы посмотреть на своих воспитанников. Например, Игорь Колыванов — играл в Италии 10 лет, выиграл с юношами чемпионат Европы. Тот же Шварц провалил концовку и убежал. Ожидали большего. К назначению Йокановича отношусь скептически. Он работал во второсортных командах. Чего он сейчас не работает в АПЛ? Видимо, не востребован», — сказал Силкин «СЭ».

53-летний сербский специалист сменил на посту главного тренера Сандро Шварца.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.