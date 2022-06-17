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Пименов — о Йокановиче: «Ему будет проще в плане психологии зайти в «Динамо»

Пименов считает, что Йокановичу будет проще в плане психологии работать в «Динамо»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московской команды.

«Определенный опыт у него есть. Здесь прослеживается вертикаль: Бувач вроде тоже у нас из бывшей Югославии. После Шварца есть доверие к иностранным тренерам, результат хороший, болельщики полюбили. Думаю, ему будет проще в плане психологии зайти в московскую команду, которая очень здорово подняла планку в этом году», — сказал Пименов «СЭ».

53-летний сербский подписал контракт с «Динамо» на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
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