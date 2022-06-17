Пименов считает, что Йокановичу будет проще в плане психологии работать в «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московской команды.

«Определенный опыт у него есть. Здесь прослеживается вертикаль: Бувач вроде тоже у нас из бывшей Югославии. После Шварца есть доверие к иностранным тренерам, результат хороший, болельщики полюбили. Думаю, ему будет проще в плане психологии зайти в московскую команду, которая очень здорово подняла планку в этом году», — сказал Пименов «СЭ».

53-летний сербский подписал контракт с «Динамо» на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.