Ринат Билялетдинов – о трансфере Азмуне: "Переход из "Рубина" в "Зенит" - отработанная схема"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал переход нападающего казанцев Сердара Азмуна в "Зенит". По информации "СЭ" об этом должно быть официально объявлено сегодня. В сумме трансфер обойдется питерцам в примерно 12 миллионов евро, форвард подпишет с сине-бело-голубыми долгосрочный контракт. Если сделку окончательно оформят в пятницу, 24-летнего футболиста внесут в заявку команды Сергея Семака на Лигу Европы.

- Переход игроков из "Рубина" в "Зенит" - это отработанная схема, - говорит Билялетдинов. - Она уже существует больше десяти лет. Это подтверждают трансферы Бухарова, Рондона, Рязанцева, Ансальди, Могилевца, Оздоева, Набиуллина из Казани в Петербург. Наверное, между клубами отлажены юридическо-правовые вопросы. Ничего сверхъестественного в этом не вижу.

"Рубин" заработает деньги, которые сможет пустить в дело. Казанцы вовремя расстались с недешевыми футболистами, разгрузили платежную ведомость. Но если Азмун в выстрелит в Питере и потом окажется в одной из европейских топ-лиг, то в плюсе окажется и "Зенит". На такое развитие событий немало шансов.

Считаю, что клубам ничего не мешает взаимодействовать в трансферных сделках. Партнерскими отношениями это вряд ли можно назвать, но в деловых связях ничего зазорного нет. Если они выгодны для всех сторон, как в случае с Рондоном, Бухаровым, то это нормально.

- Цена на Азмуна в 12 миллионов евро не занижена?

- Сумма зависит от перспектив трансфера. Покупка иранца действительно не самая дорогая для "Зенита" - с учетом повышения стоимости футболистов во всем мире, траты на Азмуна кажутся средними. Это не 30 миллионов за Данни и, тем более, не такой громкий переход, как было с Халком и Витселем.

- Вы считаете, сам Азмун не ошибается, переходя в "Зенит"? Далеко не все там заигрывают.

- Питерцам срочно требуется другого плана нападающий, чем Дзюба и Заболотный. У "Зенита" начиная с матчей против минского "Динамо" (в третьем отборочном раунде Лиги Европы россияне прошли белорусов с общим счетом 8:5 - Прим. "СЭ") тактика свелась к забросам из центра поля в штрафную площадь. Там начиналась борьба, подборы, врывания высокорослого Ерохина и так далее. Это приносило плоды до определенной поры. Когда начали нарываться на более крепких центральных защитников, то система дала сбой.

Правильно, что зенитовские ветераны были недовольны качеством игры команды. "Зенит" нуждается в освежении тактического рисунка. Считаю, что вариант с Сердаром правильный, потому что требуется разнообразие - иначе чемпионства не видать.

Азмун начинал в "Рубине" профессиональную карьеру в 2012 году. Сезоны-2015/16 и -2016/17 отыграл в "Ростове", а в 2017 году вернулся в Казань. В этом сезоне иранец провел в составе команды Курбана Бердыева 17 официальных матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. В январе он в составе своей сборной дошел до полуфинала Кубка Азии. (Арман Мкртчян)

Таблица переходов РПЛ