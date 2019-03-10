Ригони впервые забил в чемпионате России

Полузащитник Эмилиано Ригони впервые после возвращения из аренды в "Аталанту" сыграл в официальном матче за "Зенит" и сходу отметился первым голом в российской премьер-лиге.
⚽ Эмилиано Ригони впервые отличился в текущем сезоне.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 10 марта 2019 г.
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В прошлом сезоне 26-летний аргентинец записал на свой счет шесть мячей в Лиге Европы, но ни разу не огорчил соперников сине-бело-голубых по чемпионату. (Кирилл Бурдаков)
Голы Эмилиано Ригони за "Зенит"
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Минута
|
14.09.2017
|
Лига Европы
|
Вардар (г) – 5:0
|
89’ (5:0)
|
28.09.2017
|
Лига Европы
|
Реал Сосьедад (д) – 3:1
|
5’ (1:0)
|
19.10.2017
|
Лига Европы
|
Русенборг (д) – 3:1
|
1’ (1:0)
|
19.10.2017
|
Лига Европы
|
Русенборг (д) – 3:1
|
68’ (2:0)
|
19.10.2017
|
Лига Европы
|
Русенборг (д) – 3:1
|
75’ (3:0)
|
23.11.2017
|
Лига Европы
|
Вардар (д) – 2:1
|
43’ (2:0)
|
10.03.2019
|
Чемпионат России
|
Уфа (д) – 2:1
|
34’ (2:1)
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