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Ригони впервые забил в чемпионате России

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Полузащитник Эмилиано Ригони впервые после возвращения из аренды в "Аталанту" сыграл в официальном матче за "Зенит" и сходу отметился первым голом в российской премьер-лиге.

В прошлом сезоне 26-летний аргентинец записал на свой счет шесть мячей в Лиге Европы, но ни разу не огорчил соперников сине-бело-голубых по чемпионату. (Кирилл Бурдаков)

Голы Эмилиано Ригони за "Зенит"

Дата

Турнир

Матч

Минута

14.09.2017

Лига Европы

Вардар (г) – 5:0

89’ (5:0)

28.09.2017

Лига Европы

Реал Сосьедад (д) – 3:1

5’ (1:0)

19.10.2017

Лига Европы

Русенборг (д) – 3:1

1’ (1:0)

19.10.2017

Лига Европы

Русенборг (д) – 3:1

68’ (2:0)

19.10.2017

Лига Европы

Русенборг (д) – 3:1

75’ (3:0)

23.11.2017

Лига Европы

Вардар (д) – 2:1

43’ (2:0)

10.03.2019

Чемпионат России

Уфа (д) – 2:1

34’ (2:1)

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