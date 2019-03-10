Ригони впервые забил в чемпионате России

Полузащитник Эмилиано Ригони впервые после возвращения из аренды в "Аталанту" сыграл в официальном матче за "Зенит" и сходу отметился первым голом в российской премьер-лиге.

В прошлом сезоне 26-летний аргентинец записал на свой счет шесть мячей в Лиге Европы, но ни разу не огорчил соперников сине-бело-голубых по чемпионату. (Кирилл Бурдаков)

Голы Эмилиано Ригони за "Зенит"

Дата Турнир Матч Минута 14.09.2017 Лига Европы Вардар (г) – 5:0 89’ (5:0) 28.09.2017 Лига Европы Реал Сосьедад (д) – 3:1 5’ (1:0) 19.10.2017 Лига Европы Русенборг (д) – 3:1 1’ (1:0) 19.10.2017 Лига Европы Русенборг (д) – 3:1 68’ (2:0) 19.10.2017 Лига Европы Русенборг (д) – 3:1 75’ (3:0) 23.11.2017 Лига Европы Вардар (д) – 2:1 43’ (2:0) 10.03.2019 Чемпионат России Уфа (д) – 2:1 34’ (2:1)

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам