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Ригони вернулся в «Зенит»

19:34
Эмилиано Ригони. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Эмилиано Ригони. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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«Зенит» и «Сампдория» достигли соглашения о досрочном возвращении полузащитника Эмилиано Ригони в расположение сине-бело-голубых, сообщает официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне Ригони провел 9 матчей в серии А и отметился одной результативной передачей.

Эмилиано Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017-го. В составе сине-бело-голубых он провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянского клуба Клаудио Раньери остался недоволен выступлениями 26-летнего аргентинца. Его арендное соглашение с клубом было рассчитано до лета 2020 года с обязательством выкупа. Для этого Эмилиано следовало сыграть 20 матчей.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-01-emiliano-rigoni-vozvrashchaetsya-v-zenit.htm

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